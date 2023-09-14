賴佩霞親自牽線繼子Tony與隋棠，最後順利成為一家人。

資深女星賴佩霞今（14）日公開成為郭台銘2024大選的副手，她不久前才因影集《人選之人-造浪者》飾演總統再登事業巔峰；而私下賴佩霞還是女星隋棠的婆婆，當年她一見到隋棠照片非常滿意，親自牽線讓她與繼子Tony相識，之後也如願成為一家人。

賴佩霞透露，第一次看見隋棠的照片驚為天人，讓她直呼「怎麼這麼漂亮」，還大讚她的藝名取得好，更坦言第一眼就覺得與隋棠很有緣；之後得知同是一人的女兒謝沛恩因拍戲和隋棠變朋友，又因合作《徵婚啟事》終於能見到本人，當下就直接地問她有沒有男朋友，更毛遂自薦繼子Tony，介紹兩人認識，之後靠通訊軟體，聊出愛的火花。

沒想到隋棠與Tony慢慢認識後，便自然而然交往，賴佩霞非常開心促成一段姻緣，兩人更在2015年結婚後，陸續生下3個孩子；而賴佩霞如願與隋棠變成婆媳，更讓她不禁形容自己是全世界最幸福的女人。