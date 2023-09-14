屏東崁頂鄉民期盼逾20年的生命紀念館，歷經一波三折後，將於近期啟用。（崁頂鄉公所提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東崁頂鄉民期盼逾20年的生命紀念館，歷經一波三折後，將於近期啟用。（崁頂鄉公所提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東崁頂鄉民期盼逾20年的生命紀念館，歷經一波三折後，將於近期啟用，館內共建置3493個塔位，公所即日起開放民眾參觀至16日，並於18日起開放登記，鄉民每櫃優惠5000元，最低價只要2萬5000元起，且免收管理費，鄉長廖國富表示，崁頂生命紀念館不僅是完成屏東33個鄉鎮的最後一塊拼圖，更是讓鄉民免於到外鄉鎮祭祀的舟車勞頓之苦。

據了解，屏東縣33個鄉鎮市中，僅剩崁頂鄉尚未有骨灰骸存放設施，早在30年前坊間已興起興建納骨塔聲浪，但過程中受用地問題擱置多年，歷經多任鄉長後，終於選定崁頂中油加油站後方、鄰近後壁厝公墓的預定地，直到2021年後才正式動工，經過逾2年的施工，今年4月終於取得使用執照，也讓延宕多時的生命紀念館再現曙光。

「能讓公眾受益的事情，才是最該推動的首要之務！」廖國富指出，鄉親期盼擁有生命紀念館，自己上任後在各村召開「鄉民有約」聽取鄉民建議時，就有不少鄉民希望能加速推動此事，因此與公所團隊不忘鄉民所託立即接手處理相關程序，總算順利取得使用執照，不斷凝聚公所內外部共識，終極目標是凝聚全鄉共識，把崁頂鄉變得更好。

廖國富表示，在自己任內鄉內公墓已全面禁葬，生命紀念館啟用後，將推動鄉親為先人撿骨後遷入塔內安奉，而多年來已先到外鄉鎮存放或暫置先人的鄉親，也能考慮讓先人落葉歸根，子孫也能免去到外鄉鎮祭祀的舟車勞頓，未來希望能夠透過逐步改善公墓環境，翻轉民眾對公墓的刻板印象，解決崁頂鄉內的殯葬需求，並提高殯葬環境品質。

廖國富說，經與鄉民代表會共同研議、協商，盤點鄉公所的財政及人力後，生命紀念館啟用祭出相關補貼措施，崁頂鄉民每櫃位優惠5000元，並免收管理費，加上喪葬補助3萬元，減輕民眾負擔。

郭姓鄉民說，崁頂鄉生命紀念館櫃位價格十分優惠，最低只要2萬5000元起，鄉公所提供額外補助「實在揪甘心」，且館內樓層挑高明亮，不會讓人感到壓迫，每櫃旁都有佛祖、菩薩的畫像，而館外的腹地也足以應付停車、普度拜拜等需求，相當便利。