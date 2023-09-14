台農蛋品洗選巴西蛋誤標效期風波延燒，台農董座涂萬財一度發影片道歉，13日竟改口喊冤，大爆料稱「農業部要我擔下來」，引發輿論炸鍋。媒體人陳鳳馨今(14日)在《大新聞大爆卦》節目爆料，農業部稱5月底巴西出口最後一批雞蛋，試圖釐清禽流感責任，但據她查巴西原文資料，6月竟仍有1000多公噸雞蛋運到台灣。農業部敢明目張膽說謊，除了草菅人命，還有就是吃定在野不整合，賴清德會選上，檢調不會來查弊案。

「農業部有回應這件事情喔！媒體昨天問農業部這件事情，農業部說：我們也是問進口廠商的！」陳鳳馨質疑，「是！那我也要問農業部：你怎麼都聽廠商的？你怎麼不讓廠商自己出來面對呢？」到現在，超思為什麼不能出來面對呢？都是農業部來當發言人？

陳鳳馨表示，現在才終於了解什麼叫作說謊不用打草稿，就是農業部說謊，真的都不打草稿的，而且太容易被抓包了！Linbay好油的抓包這個是很經典的，就是農業部想說，蛋就到此為止了，最多到9月24日；就是最後這一批是5月底進口的，按120天來算，最後的到期日就是9月24日。

主持人張介凡說，Linbay好油真的是專業！「你要知道，調資料真的沒有那麼難！」陳鳳馨指出，現在Google都可以當場網頁就翻譯，巴西是有明確地告訴你說，我什麼東西出口到哪裡，6月他有1000多公噸的雞蛋運輸到台灣！「農業部說到5月底，可是那邊6月還有出口欸！」

「請問農業部，這到底是一個怎麼樣子可笑的謊言？」陳鳳馨強調，這些謊言都奠基在兩個基礎上，第一個基礎就是，不把台灣人民的生命當生命！就是對於踐踏生命跟踐踏健康這件事情，覺得理所當然，所以他才敢這麼做！那食藥署跟衛生局為什麼害怕？因為這又跟我的決策無關！到時候萬一誰來調查，那我們跟著你配合演出？他們是有法律責任的！「我就不知道農業部是怎樣吃了熊心豹子膽，覺得他們沒有法律責任？」

陳鳳馨直言，第二個就是他們覺得說：反正在野黨選不上！反正賴清德才選得上！張介凡：「這些資料我們可以封存30年啦！」陳鳳馨說，反正司法部門、地檢署是我們的人，不會來查我們，監察院也不會來調查我們，所以不用擔心，就說謊跟喝水一樣容易！所以就希望說，藍白能夠整合這件事情，如果藍白整合了，只要能夠威脅得到賴清德，「沒有公務員敢配合陳吉仲說謊！因為都有法律責任！」