過去十多年中國的外交一直在拉攏發展中國家，北京的經濟成就成為發展中國家勵志的源泉，它還通過貿易、貸款和基礎設施項目來爭取做為「全球南方」（Global South）的領頭羊。現在中國正面臨著另一個亞洲大國的競爭，印度正在將自身塑造為發展中國家的另一派領導者，尤其是最近在印度舉行的G20峰會上，印度的新角色在G20達成了出乎意料的共識。

《紐約時報》發表分析文章稱，印度在其他發展中國家的幫助下，說服美國和歐洲軟化了對俄羅斯入侵烏克蘭的聲明，以便將論壇重點放在貧窮國家的關切上，比如全球債務和氣候融資。印度還主導達成了加強支持全球南方國家的倡議中迄今為止最為切實的成果：讓非洲聯盟成為G20成員，獲得與歐盟相同的組織地位。

前新加坡大使、《中國贏了嗎？》(Has China Won?)一書作者馬凱碩(Kishore Mahbubani)表示，「全球秩序正在發生結構性轉變」，「西方的力量正在衰落，而全球南方——也就是西方以外的世界——的影響力和實力都在增強。」而只有一個國家可以成為「西方與其他國家」之間的橋樑，「那就是印度」。

分析認為，在美中「新冷戰」幾乎主導所有全球議題之際，印度的提議顯然很有吸引力。發展中國家對美中兩國都不是特別擁戴，美國因只重軍事力量而非經濟援助而受到批評，象徵中國影響力的「一帶一路」倡議引發了強烈反彈，因為中方拒絕重新協商沉重的債務問題，導致許多國家面臨違約風險。

相對之下，莫迪總理領導下的印度提出的主張沒那麼盛氣凌人，也更少與利益或軍事直接掛鈎，而是熱情洋溢的支持主張，傾聽各國的不滿，並承諾全球政策制定機構多元化。印度成為真正的大國還有很長的路要走，即便最樂觀估計，它在未來幾十年間都不易成為發達國家。但印度經濟快速增長，加上西方及其盟友制衡中國，印度的地位也具備了關鍵意義。

文章認為，中國領導人習近平決定不參加G20峰會，此種形勢給了印度難得的機會，莫迪在峰會上扮演了調停和親善的角色，他與拜登親密互動，並熱情地歡迎非洲聯盟加入G20，而且還讚美中國對G20聯合聲明的支持。

今年稍早印度召集100多個發展中與較貧窮國家的領導人，舉行「全球南方之聲」線上峰會，但中國沒有收到邀請。中南項目網站的主編歐瑞克(Eric Olander)表示，中國在亞洲將印度視為主要競爭對手，但在全球南方領導地位的問題上則不然，中國深信在融資、基礎設施和貿易等關鍵領域，印度無法與中國競爭。最近的金磚集團峰會上，莫迪大力宣揚印度作為全球南方代言人的地位，但享受最尊貴待遇的人依然是習近平。歐亞集團非洲團隊的高級分析師齊揚達·斯圖曼表示，「有錢能使鬼推磨」，「只要印度或是歐美的投資額度趕不上中國，中國就持續享有這樣的領導地位。」

文章最後說，在擔任G20主席國的一年時間裡，印度很享受在國際舞台上展示影響力，並試圖維持全球南方緊密關係的機會，也獲得巴西、南非和印尼的大力支持。中共官媒《環球時報》發表社評稱，「以美國為首的西方國家想利用印度來分裂全球南方，削弱中國在發展中國家的地位。」顯然中國並不打算將它在「全球南方」的地位拱手相讓，仍將對印度向西方靠攏以遏制中國崛起保持警惕。