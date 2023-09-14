新北市政府稅捐稽徵處與財政部北區國稅局板橋分局於9月15日至10月31日聯合舉辦「租稅冒險王再現」網頁互動遊戲，透過官網互動小遊戲、網路問卷調查及回答租稅問題，就可得到幸運刮刮卡，刮中即可獲得電子禮券50元共450名，另外還有集章任務，集滿6個章即可抽遠東百貨提貨券，最高金額為5000元！

該處表示，活動結合劇情式網路互動遊戲，讓玩家輕鬆瞭解新北稅捐服務的便利性。只要於活動網站(https://ntpc.taxgo.tw/)註冊會員，登入完成闖關遊戲並回答租稅問題後，即可參加幸運刮刮樂及集章任務，活動期間每天都可玩一次，惟活動期間同一帳號以獲獎一次為限，刮中即可獲得電子禮券50元共450名；另集章任務為每週集章，集滿6個章即可抽遠東百貨提貨券，包括一獎5000元提貨券(2名)、二獎2000元提貨券(3名)、三獎1000元提貨券(5名)及四獎500元提貨券(10名)。