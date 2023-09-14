鹿港著名蛋黃酥店「新口味食品行」將於明（15日）起至9月29日在台北SOGO忠孝館B2 Fresh Club舉辦中秋快閃，每日限量500盒，每盒售價325元／6入，每人限購兩盒。

販售排隊動線：開店前統一於SOGO忠孝館1樓東大門圓型廣場依序排隊，開店後9點於B2 Fresh Club開始發放號碼牌，9點30分貨到依號碼牌開始販售，數量有限，售完為止。

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