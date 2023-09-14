林書豪希望與弟弟林書緯並肩作戰的夢想實現了！林書豪今晚在個人IG上官宣加入PLG聯盟的新北國王隊，林書豪PO文與新北國王官方聲明如下：

林書豪：

親愛的高雄和鋼鐵人球隊，謝謝你們給了我一段在我的籃球選手生涯中，可說是最美好的時光和回憶之一，我會永遠珍惜這段我們一起度過也許不長但卻非常難忘也驚奇的時光。希望在上個賽季，我有帶給你們如同我從你們身上獲得的影響力與感受。

感謝總經理高景炎、總教練龍哥和我最棒的隊友們；他們為我們的每一場比賽付出了一切。我心中對鋼鐵人隊的愛會永遠存在。

經過幾個月的深思熟慮與禱告，下一個賽季我決定為新北國王隊效力。這是夢想成真， @joe_linstagram 和我一輩子都夢想著，能夠作為隊友一起踏上球場。感謝新北國王隊給我這個機會以及對我的信任。

感謝我所有的粉絲，我迫不及待地想在球季開幕戰中見到你們！

新北國王：

新北國王團隊在今（9/14）傍晚與華裔球員林書豪達成共識，新賽季將降臨新北市，披上禁衛軍戰袍，成為新北國王的一份子。

收到這個消息後，總經理毛加恩表示：「過去這麼多年看著林書豪發揮難以想像的影響力，心中充滿敬佩，能讓書豪在新球季選擇加入新北國王，也一圓與書緯一同奮戰的夢想，我感到十分的榮幸，相信對所有粉絲來說，他的加入不只是給國王球迷最好的禮物，也是繼續在亞洲籃壇發揮他的影響力，激勵年輕世代的孩子們，勇敢追逐夢想；謝謝書豪，讓我們一起挑戰全新的未來。」

新北國王執行長陳信生則透露：「這段時間，新北國王團隊盡全力與林書豪團隊溝通、討論，我們甚至不確定這支年輕的球隊，是否能成為林書豪這樣世界級球星考慮加入的團隊；這段時間書豪幾乎是以他的方式，重新認識整個新北國王，從教練團、球員、管理層甚至營運行銷團隊，在漫長的考慮過程中，林書豪最終認同了新北國王，包含王家人經營這支球隊的核心理念，選擇前進新北市，可以說我們通過了這場極為仔細的考驗；在此很榮幸的向大家宣布，新賽季林書豪將成為新北國王的一份子。」