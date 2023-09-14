上周順利生下兒子「小腰果」的女星Selina（任家萱），升格新手媽媽，目前在坐月子的她，也不時會透過社群分享近況，近日她曬出卸貨前替雜誌拍的孕婦寫真，並吐露展開新篇章的真實心聲。

Selina日前替時尚雜誌拍攝寫真美照，只見她穿上白色小可愛，躺在水中露出孕肚，她也在肚子上比著愛心手勢，洋溢著幸福和期待的心情，而面對迎來新身分的自己，她也表示「我至今為止的人生篇章已經非常精彩，我謝謝每個階段的自己，包括當年遭逢意外的自己，我想說句，辛苦了，而我也希望維持這份珍惜的心，優雅的，繼續往前走。」

粉絲見狀也紛紛留言「我萱女神太美了」、「超美的孕期寫真」、「腰果和媽媽未來一起幸福」、「娜娜公主永遠都會是優雅又美麗的」。Selina在7日宣布生下兒子「小腰果」的好消息，透露雖然一開始孩子肺積水，但現在已沒事了。

她也感性說到「牽著你的小手，圈起無限大的愛，生命真的很奇妙，就像爸爸剛剛被你噴了一身尿，我們卻相視而笑，只要你健康什麼都好」，展現為人母的心境。