台灣東洋宣布，積極推動海外健康醫療服務，與財團法人國際合作發展基金會（國合會）合作，由台灣東洋捐贈細胞流感疫苗，以精準防護力保護即將赴海外服勤的外交替代役與志工團等人員健康；近期流感疫苗升溫，為提升國人防護力，台灣東洋順利將專屬 65 歲以上成人的佐劑流感疫苗引進國內，預計 9 月中旬上市。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，除代理先進製程的細胞流感疫苗，以提升國人防護力外，也觀察到各國開始建議 65 歲以上成人施打專屬疫苗的分齡接種趨勢，所以順利將 65 歲以上成人佐劑流感疫苗引進國內。

侯靜蘭指出，細胞培養疫苗製程是目前全球疫苗發展趨勢，包含英美等先進國家都優先推薦接種，台灣東洋是提升國人健康的指標藥廠之一，除提醒國人注意防疫措施外，也建議諮詢醫師意見後，選擇適合自己需求的流感疫苗，及早接種及早完備保護力。

對於東洋捐細胞流感疫苗，國合會秘書長(大使)李朝成表示，國合會為我國專業援外機構，為照顧國內外人員健康，駐外專業技術人員赴任前，國合會除會安排詳細的健康檢查，為保護其不受駐在國特殊疫情及流行病影響，須完成WHO對派遣國家強制規範的必須性疫苗接種，國合會期望，與台灣東洋攜手合作下，讓國合會人員執行各項援助工作時，能夠不畏流感病毒威脅，專注竭力於援外工作。

侯靜蘭表示，外交替代役與海外服務志工團的足跡遍亞太、非洲、加勒比海 及中南美等國家，藉由捐贈細胞流感疫苗來保護國合會的援外力量，實踐照顧更多人健康的利他使命。