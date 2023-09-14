每年7至9月是中共演訓的高峰期，不只在台海周邊，在南海、東海區域都有大批艦船活動。國防部12日公布共軍機艦動態，中共航母山東號近日通過巴士海峽前往西太平洋演訓，不但創下歷史紀錄高達20艘共艦在台海活動。今（14日）國防部再度偵獲68架次共機大舉出海，其中40架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南部及東南空域，也雙雙突破今年新紀錄。對此，中天《盧秀芳辣晚報》14日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對中國大陸派出68架次共機是否有感，有民眾就驚呼「兩岸之間我覺得不要發生戰爭就是最好的」、「我覺得維持現狀就可以，不要台獨」，但也有年輕人嗆「太少了，我覺得太少了，要多一點才有害怕的感覺」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》14日由「辮子妹」進行街訪，對於中國大陸派出68架次共機擾台，有民眾直言「太少了，我覺得太少了，要多一點才有害怕的感覺」、「只想知道國防部有什麼反應？如果國防部都沒辦法的話，我們擔心能有什麼用？」、「他們只是在展現軍力而已」；同時也有更多民眾強調，「我會怕，怕他們突然轟炸」、「兩岸之間我覺得不要發生戰爭就是最好的」、「我覺得維持現狀就可以，不要台獨」、「能避免戰爭就避免」。

至於2024藍綠白三位總統參選人，誰最有能力處理兩岸關係？許多民眾認為「柯文哲，因為他做事就是比較直白、會想會動腦」、「國民黨，就是跟兩岸會比腳有接觸」、「應該是柯文哲，因為他希望把我們兩岸當成向朋友一樣」、「除了柯文哲以外，我其他都不認識」。