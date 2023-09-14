美國國務院正式批准向韓國出售25架F-35A聯合打擊戰機，包括後勤零料件與備用發動機，總價為50.6 億美元(約1616億新台幣)。

防衛快報(BreakingDefense)報導，美國國防部國防安全合作局（DSCA）網站顥示，「為了提升韓國應對當前與未來遇到的威脅，以阻止該地區可能發生的侵略，將售與韓國F-35A戰機，此舉也可確保韓軍與美軍的互相操作性。」

在這筆訂單之前，韓國已經獲得40架 F-35A 常規起降型的訂單，首架已在2019年交付，新一輪的訂單，將使韓國空軍的F-35A總數達到75架。此一軍售消息是在美國、日本和韓國領導人舉行三邊會議之後發布的。

除了25架F-35A戰機外，還有26具普惠 F135-PW-100備用發動機，以及其他附加後勤零件。

韓國空軍大約有420架戰機，其中80架的F-5E與20架的F-4E老舊等待除役。韓國引進F-35與自製的KF-21，都以汰換F-5E與F-4的理由，但是這仍然會出現戰機過多的問題，因此韓國下一步，可能會將170架未升級的KF-16歸為二線戰機，也可能轉贈給烏克蘭。