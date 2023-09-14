2023新北市貢寮國際海洋音樂祭將於9月15日至9月17日在貢寮福隆海水浴場登場，力邀超過30組樂團接力演出，包含多組第34屆金曲得獎及入圍音樂人。透過《DailyView網路溫度計》《KEYPO大數據關鍵引擎》分析網路聲量最高的「2023下半年十大音樂祭」，就以新北市貢寮國際海洋音樂祭最受網友熱議。

海祭現場也結合新北各局處擺設攤位，警察局會進行反詐騙、反毒宣導，並設有交通安全小遊戲建立民眾正確交通安全觀念；環保局也設有資源回收小遊戲及兌換活動，鼓勵民眾落實資源回收習慣；稅捐稽徵處則推出「新北行動支付」優惠，只要完成追蹤「稅不著–呼叫暗光鳥」臉書粉絲專頁及申請手機條碼2項任務，即可領取活動專屬QR Code小卡，掃描兌換100元新北幣(每人限拿一次)。

除了貢寮國際海洋音樂祭，貢寮福隆海水浴場周邊還有很多有趣的活動，像是2023福隆國際沙雕藝術季「迪士尼百年慶典」，將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等品牌經典角色與故事變成一座座的黃金沙雕；2023福隆生活節—饗食光「草地浪花音樂會」，結合在地特色美食的野餐、異國美食餐車及文創市集等，以慢生活的方式讓民眾聆聽音樂享受美食，欣賞福隆蔚藍海景及晚霞；2023福隆生活節—追海風「奇幻海洋風箏嘉年華」，邀請「亞洲國際風箏聯合會」展現專業風箏技藝，帶來一連串充滿巧思的風箏秀，為東北角景觀注入活力、潛力與創造力。

此外，9月15日至9月17日於海祭活動現場或線上觀看Yahoo TV直播，掃描指定QR Code還能參加抽獎，有機會獲得iPhone 14 Pro Max、iPhone 14、iPad、AirPods Pro及Jvita面膜及香水等多項好禮，中獎名單另於9月20日公布在「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」活動官方網頁。

新北市政府觀光旅遊局也提醒欲前往活動會場的民眾多加利用大眾交通工具前往，更多活動資訊請上新北市貢寮國際海洋音樂祭官方網頁、新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。