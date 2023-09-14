「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）今年6月向經紀人Summer林有慧求婚成功，而一同扶持長達16年光景的兩人，也被網讚是天造地設的一對。如今事隔2個月後，蕭敬騰今(14)日稍早突在社群上曬出一張全黑的剪影照放閃，誰料，有網友調高圖片亮度，發現兩人穿著正式服裝，讓人不禁揣測是「婚紗照」，掀起討論。

蕭敬騰今日在社群上寫下：「love.pair」等字句，象徵著一對幸福的璧人，同時也一並曬出一張全黑的剪影照，只見畫面中，兩人面容漆黑的在落日餘暉及海洋的襯托下，甜蜜的臉貼臉靠在一起，雖然未見其面部表情，仍可猜測出兩人臉上應掛著甜蜜的微笑。

相關內容曝光後，吸引不少網友前來朝聖，還有諸多粉絲表示「被閃瞎雙眼」留言：「閃到一片黑」、「真是幸福的輪廓」、「雖然看不見表情，一定也很開心幸福！」此外，還有人調高照片亮度，發現兩人於畫面中看似身穿同款式的正式服裝，讓不少人驚訝指出：「看著像是婚紗攝影」、「有貓膩，婚紗照嗎？」在社群上掀起討論。

對於網友們的猜測，據《聯合新聞網》報導，喜鵲娛樂表示：「完全不是。」回應這只是一般的情侶合照。事實上，自蕭敬騰求婚成功後，他看似憋了許久似的，屢屢在社群上以各種舉動放閃，除了更改各個社群帳號的簡介對Summer表達愛意外，更曬出與她的同框合照，恩愛模樣羨煞旁人。