改編自同名網漫的Netflix韓劇《假面女郎》，講述外表平凡的金貌美，在面具下變身網路直播主「假面女郎」的雙重生活，以及整形後捲入的一連串復仇事件，罕見採用3位演員同飾一角的方式，找來李寒別、林珍娜（Nana）和高賢廷飾演金貌美不同人生階段，曾憑藉《善德女王》奪下百想藝術大賞最高殊榮「大賞」的高賢廷，飾演現在的金貌美，在獄中飽受折磨，12年後她收到一封信，決定越獄。

現年52歲的高賢廷，當初頂著「韓國小姐」亞軍光環踏入演藝圈，大多演出「美女」角色的她，這次罕見剪掉招牌長髮，她近日接受台灣媒體線上聯訪時，表示除了因為角色設定外，也確實有包含了想在演技上有更多突破的決心，「也很開心有這樣的角色找上我，殺青的時候我很高興，我覺得這次做了一個對的決定，對於短髮和幾近素顏的裝扮，她表示沒有任何猶豫也不會後悔，「因為這個角色的重點並不在於她的外表，所以我也不必去在乎妝容。」

高賢廷罕見剪掉招牌長髮，在劇中以短髮形象演出。（Netflix提供）

甚至連動作戲都是親自上陣，高賢廷難忘最後在地下室與廉惠蘭的激烈打鬥畫面，本來劇組有安排替身演出，但因為看起來不連戲，她便主動提議要自己來，「我告訴導演，即使我打的不如替身，還是讓我自己上吧，確實有受了傷，因為很多場景我很多左肩被摔到地上，到現在左肩還是會感受到疼痛」。

高賢廷動作戲都是親自上陣。（Netflix提供）

高賢廷分享自己看完後，全劇中最讓她難忘的場面是最後一幕「女兒美貌來整理遺物時，看著錄影帶中，母親小時候在上台表演，享受著觀眾替她鼓掌，高興的模樣，鏡頭也特寫她開心的臉做為整部劇的結尾，那一瞬間好像時光倒流，那是一個還沒有在生活中做出任何決定孩子的臉，以這種方式結束，非常溫馨，也覺得充滿希望」。

高賢廷認為外表很重要，但不該過度在意。（Netflix提供）

曾公開自己在眼睛、鼻子上動刀的她，被問及對於現代人擁有嚴重容貌焦慮有什麼樣的看法時，高賢廷先是大方表示「外表確實很重要」，但不該過度在意，「畢竟我們不是玩偶或機器人，如果只關注自己的外貌，代表你已放棄作為1個人類的完整生活了，先把自己的生活過好，應該先和周圍的世界建立連結，若還有時間再去考慮外表，才是正確的道路」。