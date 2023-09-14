53歲劉姓男子13日下午入住新北市中和某汽車旅館，今（14）日中午到了退房時間，旅館櫃檯人員聯絡不上劉男，進到房內查看，驚見發現劉男一絲不掛坐在浴缸內，早已氣絕多時。期間曾有1名女子進入該房間探訪，警方通知她到案說明。

警方指出，12日下午2時，劉男單獨入住中和某汽車旅館，期間曾有1名女子進入該房間探訪。今中午已到退房時間，劉男房內電話無人接聽，房務人員入內查看，驚見劉全裸坐在浴室浴缸內，已無呼吸心跳。

經查訪客紀錄，發現曾有1名女子進入該房間探訪，警方立即通知該名女子到場說明，並製作親屬及發現人筆錄，了解事發經過，再報請檢察官刑事相驗，釐清死因。

晚間36歲鍾姓女子到案，鍾女向警方表示，昨天接獲應召站通知，以1萬元代價從事性交易，就搭計程車前往接客，當時進入屋內後，收取交易金額後完成交易，當時發現房內有許多藥品，但劉男說是保健食品，因此沒有多問隨後就離開，劉男就把房門鎖上，不清楚他死因。

警方鑑識人員到場，現場勘查並無遭侵入、破壞及打鬥跡象，初步排除外力介入，現場有發現糖尿病及抗憂鬱症等藥物，未發現留有遺書，目前遺體移置板橋殯儀館。

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