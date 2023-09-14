連鎖迴轉壽司店藏壽司設有扭蛋機，讓顧客飽餐一頓還能試手氣，甚至出現「快速投盤子提高扭蛋中獎率」的都市傳說，近日有民眾到藏壽司用餐，遇到鄰桌年輕人故意快速投盤，導致水道二度卡住，讓他上網抱怨，也有店員出面呼籲不要再這樣做。

一名網友在Dcard發文表示，近日跟朋友去吃藏壽司，結果隔壁桌年輕人在測試藏壽司都市傳說，一次猛投了20幾盤，害得自己這桌也無法投盤，只能請服務人員排除問題，沒想到一清完年輕人又投了10幾盤，然後水道再度卡住，讓他不滿感嘆「完全沒察覺自己已經造成別人的困擾了」。

貼文引起討論，「藏壽司不就是單機器，每20盤(四輪)中一次嗎？跟速投有什麼關係」、「之前去吃大概是20-25盤中獎，我挑剛開店的時候去也是差不多這個數字」、「認真嗎…大家都不知道有保底嗎？」、「看過幾個網紅阿姨都這樣一次擠，然後被罵就把留言關掉，有夠沒水準」、「最近滑到那種影片都覺得很白癡，一堆網紅都嘛無腦跟風」。

也有店員回覆留言，「終於有人說出店員的心聲了，之前還有店員在小網紅的貼文下面留言不要這樣做，會導致水道卡住，結果該網紅竟然回覆：並不會喔，我看你是沒有看過水道。」，任性行為讓店員十分無奈。