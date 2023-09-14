「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」每周一買1送1，售價580元加1成。 (台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

La Salle森酒吧每周三全系列飲品單杯買1送1，另有姓「林」的人獨享達低消門檻，飲料全品項任選1杯免費招待。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

馬來西亞吉隆坡希爾頓逸林酒店Makan Kitchen餐廳主廚Mohamad Zulkarnaen（左），受邀來台客座，大方分享大馬風味料理。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

買1送1好康來了，台北中山九昱希爾頓逸林酒店館內的La Salle森酒吧買1送1強勢回歸。9月18日起至11月29日止，每周一享「蝦仁干貝叻沙麵」或「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」買1送1；每周三全系列飲品單杯買1送1。此外，每周三另外加碼「DoubleTree雙木林」的逸林日活動，持有效證件「林姓」民眾，內用達低消門檻，獨享全品項飲料任選1杯免費招待，優惠不併用。

馬來西亞吉隆坡希爾頓逸林酒店Makan Kitchen餐廳主廚Mohamad Zulkarnaen，日前受邀來台客座，大方分享自家酒店人氣品項「蝦仁干貝叻沙麵」與「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」。擅長運用香料的Zulkarnaen主廚，以去皮老薑碎、紅蔥頭碎、咖哩粉、薑黃粉與茴香、葫蘆巴等香料，與水煮鮪魚一同熬煮而成的叻沙湯底，質地濃稠香料味重，搭配肥厚蝦仁、鮮美干貝、彈牙麵條與爽脆銀芽，建議先吃一口原味後，再依個人口味偏好，擠上金桔汁或添加參巴醬，體驗生津開胃的層次變化。

同樣由Zulkarnaen主廚指導的細燉牛腱，除了使用紅蔥頭碎、去皮老薑碎、薑黃粉外，還有蒜碎、檸檬葉碎、乾辣椒醬與椰糖、椰漿，和經過烘烤的椰子粉。獨家比例的香料配方經過燉煮，醬汁濃稠似糊，牛腱質地入口似化，搭配氣味清新獨特的香蘭椰漿飯與手炒花生丁香魚乾，再來一口爽脆生胡瓜，鹹甜濃郁的滋味，充滿南洋風情。新推出的兩款菜色都是580元加1成，買1送1等於一道只要319元，頗為超值。每日限量，需提前預訂。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店總經理Benjamin黃柄鈞表示：「新推出的馬來西亞特色單點料理，搭配深受消費者喜愛的買1送1餐飲優惠，不僅增加La Salle森酒吧的餐點選擇，並提供與鄰近餐飲市場較為不同的品項，預計也將連帶提升酒店曝光並挹注餐飲營收。」