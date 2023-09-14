韓團NewJeans成員Hanni演繹Gucci Horsebit 1955手袋系列。（微風提供）

微風廣場BVLGARI-Divas’ Dream珍珠母貝面盤孔雀腕表，推薦價85萬5000元。（微風提供）

微風廣場、微風南京周年慶今（14日）正式開跑，其中微風廣場精品推出上百組獨賣商品，如法國頂級珠寶CARTIER、CHAUMET，及今年由安海瑟薇代言的義大利頂級珠寶BVLGARI高級珠寶系列，也於微風廣場周年慶獨家到貨，許多高端顧客也預約鑑賞訂購。另alice+olivia牛仔外套、牛仔褲、ARTIFACTS內販售之韓系品牌商品亦熱賣，整體業績成長9成；今年大型家電、寢具組銷售提升，包括電視、冰箱銷售佳，其中電視65～85吋熱銷15台以上；寢具部分則以寬庭客製化商品，並以GIZA 45棉商品為主軸，深受品牌會員青睞，銷售10組以上。

微風南京則主打居家、辦公、家庭客需求，另中秋節即將到來，微風南京詩特莉、簡單李禮盒也銷量較去年成長2成。

Breeze Super歡慶周年慶全面9折，今年特別與日本長野縣及滋賀縣政府，舉辦日本雙城物產展，帶來輕井澤名物澤屋果醬、信州百年味噌，及當季長野3大葡萄品種，其中新品種妃紅提葡萄於今日發表，首批進貨量已完銷，還邀請進駐品牌的25位社長來台，其中東京車站第一名人氣便當，社長特別親自手作，「新杵屋」牛肉便當和蒟蒻丸今（14日）下午2點開展，不到1小時已售完，每日限量50組，只到9月17日止。