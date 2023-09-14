中秋就是要烤肉!! 吃喝玩樂平台業者舉辦「麻吉烤肉節」9月16號將在圓山花博入口廣場登場。活動集合超過30家以上人氣店家的美食市集，還有DJ及樂團表演，並邀請法國帥哥型男法比歐化身天菜主廚，拿出家鄉烤肉絕活，特製融合台、法風情的烤肉佳餚請粉絲品嚐，不僅如此，現場更是推出三台烤肉台，BBQ從早烤到晚，要提前讓民眾搶先過中秋。

這次參與店家，包括超人氣排隊飲料名店「得正」、網紅團購熱門燒肉「有利脆皮豬」、米其林星級餐廳「添好運」、一整塊巧克力蛋糕放進車輪餅中而爆紅的基隆排隊名店「輪の鋪」，桃園龜山最神秘古早味狀元糕「饗稻」…等，吃貨們不用大江南北跑，麻吉烤肉節一站式滿足，此外強調火烤就是美味的「漢堡王」更提供美味漢堡要與粉絲來一場漢堡大胃王比賽，吃飽喝足玩到瘋。

麻吉烤肉節 9/16圓山花博登場。（圖／Gomaji提供）

當天活動最吸睛的莫過於法國帥哥型男法比歐，擁有一身好廚藝的他特地拿出壓箱絕活，預告將秀一道「肉鬆佐薰衣草蜂蜜feat檸檬橄欖油法棍三明治」，他說這可是結合他台、法烤肉精隨，一口咬下去，台灣風情與法式風味在口中爆發，大家中秋烤肉可以試試。法比歐也提到台灣好像只有中秋節才會特別烤肉，可是在法國，特別是南法，只要天氣好，就喜歡在戶外烤肉與朋友聚會，而且通常是家裡有陽台或花園才會烤肉，不像台灣，三五好友約了就在路邊烤起肉來。