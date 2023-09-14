表演藝術界大老、新象藝術創辦人許博允在本月4日離世，其妻子樊曼儂14日首度公開現身，談論對新象藝術未來的規劃，同時也提及許博允在病榻中仍掛念未完成的節目、未邀請來台的音樂家，她表示會繼續遵照許博允的意志，盡可能地完成他想製作的藝文節目。

在丈夫離世後首度公開和媒體見面，樊曼儂態度堅強，絲毫未見疲態，她表示，許博允生病時，仍每天囑咐有什麼事情未完成，「他每天跟我們說話的時候，就是叮嚀要趕快做這個、做那個，包括他最喜歡的鋼琴家瑪莎．阿格麗希，他也希望可以再邀請她來台演出。」

樊曼儂表示，鋼琴女王瑪莎．阿格麗希大許博允3歲，兩人是非常要好的朋友，她透露原本許博允一直希望中國大陸崑曲名角張軍和阿格麗希兩人的東西方跨界合作節目，也能在台灣登場，但礙於疫情，停擺了下來。

樊曼儂回憶，許博允有時看起來雖然很安靜，但是內在卻很著急，「他很喜歡下圍棋，表面看起來安靜，但內心波濤洶湧地掛念著還沒完成的事。在醫院時就用電腦下圍棋，以前搭巴士觀光時也會使用吸鐵圍棋，還曾經跟金庸兩個人去天池論棋。」樊曼儂透露許博允不為人知的一面，「他下棋就可以24小時不睡覺，可以在飯店待上好幾天不出門，像是另外一個人。」

新象藝術成立45年，舉辦了一萬多場演出製作節目和藝術展演活動，早年台灣觀眾能聽見英國皇家愛樂、聖彼堡愛樂、鋼琴家傅聰等，皆是來自新象藝術。

關於近期與明年節目規劃，也已按部就班進行，包括台灣指揮家莊東杰將帶領波鴻交響樂團首度來台，明年度還有荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂爵士大樂隊、蕭邦鋼琴大賽首獎得主阿芙蒂耶娃鋼琴獨奏會與協奏曲音樂會、以及百老匯經典音樂劇《真善美》、國際長笛藝術節等。