超思進口巴西蛋，引發一連串爭議，台農蛋品董事長涂萬財12日承認「誤標效期」，將主動全面回收下架，13日卻出面喊冤，稱「農業部要我擔下來」。一份最新的網路民調針對「巴西蛋再爆裂？你覺得陳吉仲會如何？」進行調查，高達64%的網友表示「怕不怕！再升官！」

《東森新聞》YouTube 14日發起「巴西蛋再爆裂？你覺得陳吉仲會如何？」網路民調，截至14日晚上10點，已有1.7萬名網友投票，64%網友表示「怕不怕！再升官！」；24%網友表示「鍍膜保鮮，仲如泰山」；10%表示「換掉止血」；2%其他。

網友紛紛酸說，「賴不找他當副手太可惜」、「好好留著讓人民出氣」、「忠心護主。一定升官」、「恭喜陳吉仲又要升官了，看來離行政院院長不遠了」、「不怕，民進黨2024穩贏了，再升官」。

也有網友認為，「棒球場上常聽見的話，不要換、不要換、不要換、不要換、不要換、不要換….」、「出事神隱後升官，老套路了」。