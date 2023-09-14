日本海上自衛隊的出雲級直升機護衛艦（Izumo-class Helicopter destroyer）加賀號（DDH-184），經過長達17個月的升級工程後，本週四（14）正式從吳基地（JMSDF Kure Naval Base）啟航成為具備部署F-35B「閃電II」（Lightning II）垂直起降戰機能力的準航空母艦，進一步加強海上自衛隊在太平洋地區戰力，使其成為日本的第2艘準航母。

加賀號是「出雲級」的第2號艦，本來是設計用於攜帶SH-60「海鷹」（Sea Hawk）直升機作為反潛戰的直升機護衛艦。不過自2018年日本政府決定對出雲級艦進行升級工程以便操作F-35B戰機以便增強整體航空戰力，尤其是在太平洋地區，更可以協助增強美國海軍直昇機登陸突擊艦（LHA）和直升機船塢登陸艦（LHD）F-35B戰力。

出雲級首艦「出雲號」（DDH-183）早先於2021年完成第1階段的改裝工程，同年10月，美國海軍陸戰隊F-35B首次在其上進行起降示範試驗。第2階段預計還要把船首修改成方形的結構，便於飛機起降，另外還有內部空間的改造，目前還沒開始展開。

加賀號的升級則是直接了當，一次到位，包括對飛行甲板的耐熱改進和船頭形狀的修改，總花費約為203億日元（約新台幣4.39億元），為出雲號1階段升級的費用的7倍。

根據日本防衛省的計劃，配合2艘準航母的F-35B機隊，預計將於2024年交付給日本航空自衛隊，該機隊預計將於九州宮崎縣新田原空軍基地。第一批次為6架F-35B，2025年再增加2架，最終目標是擁有1個飛行中隊，合計20架F-35B。