統一獅14日在先發投手蘭道爾7局無失分好投帶領，加上老將陳鏞基個人雙安且都是長打，貢獻3打點，助隊以6比0擊敗富邦悍將，奪下5連勝，持續縮小與前面球隊的勝差，目前僅落後下半季龍頭樂天桃猿3場勝差。

獅隊4局上靠著陳鏞基二壘安打先馳得點，7局他再敲出單場第2支長打，再打回2分，助隊擴大領先優勢，8局獅隊再攻下3分穩住勝果，最終就以6分差勝出。

率先搶下首張季後賽門票，來到下半季獅隊因為先發投手陸續出狀況，戰績並不理想，但在8月底補齊外援戰力後，也讓戰績有所起色，近期打出一波5連勝氣勢。

總教練林岳平說：「確實在9月先發投手到齊後，能夠拉長局數，等待得分機會，而不是一開始就被對方得分壓制，球隊又慢慢回到原本的隊形。」

蘭道爾加入獅隊後拿下2連勝，兩場都是優質先發，「餅總」認為，蘭道爾這場比賽更熟悉中職打者習性，投球時間點都相當好，「他確實相當老練，知道何時該高該低、快慢，讓對方打者不好掌握擊球點，讓守備幫忙。」

林岳平指出，7局下潘傑楷的守備相當關鍵，如果失誤的話戰況可能就會不一樣。蘭道爾則表示，自己在中職初登板後有持續做調整，今天能表現更好是因為更不緊張，且更有自信去投球。