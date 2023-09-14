2024總統大選候選人競爭激烈，地下賭盤也開始動作，刑事警察局中部打擊犯罪中心發現疑似境外透過臉書社團開設賭盤，且定期公布各參選人看好度、相關賠率等資料，持續追查後於6日逮捕2名組頭，訊後依賭博、違反選罷法、洗錢等罪嫌偵辦。警方公布該社團最新的賠率是開出賴清德讓柯文哲245萬票、賠率1比2。媒體人謝寒冰直言，賭盤估票會比民調公司還要準，也會顯示目前的趨勢，現在明顯是賴清德遙遙領先，就算民進黨政府不斷出包，但在野陣營持續分裂，賴就能躺著當選。

刑事局中打二隊8月初發現，有人在臉書社團「2024總統選舉賭盤賠率以及最新民調」，定期公布檯面上各參選人的賠率、民調及看好度、收受注數等資訊，並指使台灣組頭收取下注金額，行徑囂張。警方於本月6日逮獲新竹李姓（22歲）及新北市劉姓組頭（30歲）。

警方調查發現，據該社團PO出的最新賠率，賴清德以讓票245萬票，賠率1：2，領先其他參選人。其他參選人都沒有讓票，賠率部分，柯文哲1：2.2、侯友宜1：2.4、郭台銘1：3.3。總收注注數，賴清德5980注，其他參選人柯文哲1275注、侯友宜1299注、郭台銘122注。

謝寒冰14日在政論節目《新聞大白話》表示，每一次台灣選舉，估票最準的不是民調，而是賭盤，尤其中南部的賭盤超級準，因為牽涉到的賭金都是好幾千萬、好幾億，不只會影響投票行為，因為賭金非常龐大，因此賭盤估票會估得非常、非常準，不只像民調公司單純是學術性而已。

謝寒冰透露，賭盤可以看出選舉的趨向，現在的趨向大家也都不諱言，就是賴清德遙遙領先，在野陣營若持續分散，就會讓賴清德躺著當選，這也是民進黨政府出了一堆包，但賴卻能穩如泰山的原因，這一點在野陣營不能怪別人，都是自己造成的。