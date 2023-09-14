威力彩今（14日）晚開出第112000074期獎號，第一區中獎號碼為02、14、24、26、28、29。第二區中獎號碼為07。派彩結果，頭獎仍摃龜。不過貳獎1注中獎，獎金新台幣732萬5346元。
威力彩頭獎邁入連槓24期，台彩表示，下期（9月18日）預估銷售1.8到2億元，頭獎獎金累積上看6.4億元。想當億萬富翁的民眾絕對要把握機會！
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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