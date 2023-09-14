iPhone 15 如何搶首發 Purchase Tips about iPhone 15

蘋果召開秋季新品發佈會推出了備受關注的iPhone 15系列新機，該系列包含4款機型：iPhone 15標準版、15 Plus、15 Pro和15 Pro Max。目前，這4款機型已經可以在各大電商平台預約，並將於台北時間9月15日晚8點整開啟首發預售。如果想要成為第一批嘗鮮iPhone 15系列的使用者，得做好開搶的準備了。

據《快科技》報導說，每年蘋果發佈新款iPhone都會出現初期供貨緊張的問題。智慧手機網站《手機中國》從過去搶貨老手的經驗中整理好了一份攻略，成功率據說可達90%。

這項號稱90%成功率的密技分4個步驟：第1步：提前上App Store下載Apple Store；第2步：提前設置好主要付款方式和送貨地址；第3步：提前選好iPhone 15系列型號、顏色、記憶體；第4步：9月15日晚7點59分，保證網路暢通一直刷新。

搶貨攻略指出，預售開始後，直接去「我的推薦」裡下滑找到「個人收藏」就能看到預選的新機，根據指引完成付款即可。省去幾個小步驟，能直接領先99.9%的網友！

報導說，除了在蘋果官網，也可以在各地電商預定首批機型。另外在上市第一天，也可以前往蘋果授權經銷商看看有沒有線下貨源，這些經銷商一般不需要提前預定。