民進黨總統參選人賴清德12日召開「國家希望工程」國政願景發表會，喊出百億海外遊學圓夢基金，主要來自政府經費。賴13日又提到，以考試作為主要篩選機制，影響學生多元發展，也是階級複製，造成社會流動不易。《大新聞大爆卦》節目主持人張介凡質疑，前總統陳水扁是三級貧戶、賴是礦工之子出身，不就是靠聯考翻身？政大國關中心研究員嚴震生指出，多元升學很多造假，有關係就沒關係，對弱勢才更不公平。

民進黨13日中常會邀請台大社會系教授林國明以「教育政策：公平、多元和均優」為題專案報告，民進黨發言人張志豪會後轉述黨主席賴清德聽取報告後裁示，以「考試」作為主要的篩選機制，不僅影響學生多元的發展、也是階級複製、造成社會流動不易的原因之一。

「叩叩叩！我要問賴清德，當年那個礦工之子，不就是透過聯考，讓你考上醫學院的嗎？」張介凡質疑，「還有那個三級貧戶，現在手會抖的那個？啊不抖了，好了齁？不也是靠著聯考，考上台大法律系，最後還當了總統嗎？怎麼現在考試不行了？不OK了？完全迎合現在年輕人民意？」

張介凡提到，網友說現在不考試了，是要靠背景嗎？見面第一句話是「你好，我爸有黨證！我爸是做綠能的！」還是要像通哥、堅哥這樣比較快？就是陳明通、林智堅。重點是陳明通退休還可以拿到台大的獎狀。「多元」學習，網友翻成英文就是much money，很多錢就可以搞定嗎？「那我女兒慘了耶，我女兒將來如果去升學，『我媽是中天主播』，卡！沒有了，掰掰，出去！哇～我很擔心耶！」

「我還是相信考試，我自己碰過很多嘛！」嚴震生表示，多元就是要做一套申請的資料，有錢的人才會做，高階的人才會去幫小孩子找這些東西去做。真正弱勢的在這方面完全不行，參加口試都沒辦法跟別人競爭，他們唯一最公平的競爭就是考試。你今天要幫弱勢，就是要用考試！

嚴震生強調，自己一直懷疑，當年的多元，就是因為他小孩考不上，就想說要搞一個多元的，讓小孩有其他管道。確實有些學生口語表達比較好，考試的時候會緊張、拉肚子。但做過頭了，有時候要做課外活動，造假造了多少東西？有次有個朋友跟他打電話，說我小孩來你這裡實習好不好？他說有些點數，「我說好，那什麼時候過來？他說不是，你就承認他，來都不來喔，我說那樣不行耶！」就會有很多濫用權力的關係。

「然後有關係就沒關係了，沒關係就有關係了！」嚴震生直言，如果真的想照顧弱勢，還不如直接發錢最容易！不要再搞這些項目，搞項目就是政府在拿錢、在上下其手！圓夢計畫也是一樣，親綠的團體可能就會有好處，不是親綠的就會有問題。

嚴震生指出，你去看台大現在，大部分學生都是台北的，然後大安區佔了一大堆，大安區房子最貴，他們買的地段好，家裡有錢，這個公平嗎？