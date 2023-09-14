姚淳耀入圍戲劇節目男主角獎。（瀚草文化提供）

陳博正入圍戲劇節目男配角獎。（瀚草文化提供）

邱偲琹入圍戲劇節目女配角獎。（瀚草文化提供）

由Netflix與瀚草文創事業股份有限公司、南方電影有限公司攜手打造，陳國富與曾瀚賢擔任出品人的獨家華語懸疑影集《模仿犯》在今日（14日）宣布的第58屆金鐘獎入圍名單中，一共入圍包括戲劇節目獎、戲劇類節目創新獎、戲劇節目導演獎、男主角、男配角等獎項在內17項大獎！突破金鐘獎歷年入圍獎項紀錄、瀚草去年以《茶金》創下的16項入圍紀錄，同時也是本屆金鐘獎入圍最多項目的大贏家，其中男主角吳慷仁及姚淳耀、男配角庹宗華及陳博正，更在入圍項目中拿下雙入圍的好成績！

兩位金鐘影帝雙雙再度入圍戲劇節目男主角獎，飾演檢察官郭曉其的吳慷仁再度交出水準之上的精彩演出，回顧難忘的拍攝過程，吳慷仁欣慰表示：「《模仿犯》是嘔心瀝血的一次拍攝經驗，集所有人的努力才有辦法完成的作品。過程很累非常累但很有滿足感，類型劇在台灣製作各方面都非常挑戰，在時代、影視環境轉變下，《模仿犯》像是個里程碑，各個環節端出去給觀眾看也不會漏氣的一部戲。身為演員，也一直在跟時代賽跑，欣慰沒有被時代追趕過去還一直在線上，希望繼續努力呈現好戲給觀眾。入圍真的很開心，希望大家都有好成績。」

再次挑戰金鐘影帝，姚淳耀在《模仿犯》飾演勇於挖掘社會真相的深夜節目主持人陳和平，為了準備角色做足了記者及主播功課，變色龍般的出色演技令人印象深刻，也獲得金鐘評審肯定，再次入圍最佳男主角獎項。他同樣也是本次宣布入圍名單的主持人，在現場第一線感受入圍氣氛，姚淳耀興奮地說：「入圍真的很開心，陳和平是一個很挑戰的角色，但是一個人真的無法完成，是透過導演編劇以及所有團隊工作人員的用心，我們只是把大家的努力跟認真，透過表演傳達出去。覺得這次入圍不僅是我自己，也是對大家努力的一個肯定，謝謝評審，謝謝大家，期待大家頒獎典禮那天都能滿載而歸。」

雙導演組合張榮吉與張亨如一同入圍金鐘獎最佳導演獎，張榮吉説：「謝謝評審的肯定，很開心入圍多項，這是演員和製作團隊一起努力獲得的成績，那是一段很有挑戰的創作過程，感謝夥伴們帶來最好的靈感，一起完成了模仿犯。」導演張亨如也特別感謝評審肯定：「謝謝評審，面對這麼經典的文學作品，從改編、籌備、拍攝到後期，這一路的壓力真的不小，今天能有入圍多項的成績，真的是所有幕前幕後工作團隊的堅持和努力，最開心的是大家的辛苦能被看見！」

劇中因一起連續殺人案，與吳慷仁共組專案小隊攜手查案的庹宗華，以及為了孫女受盡屈辱的「阿西」陳博正，兩人都是事前網友預測的入圍大熱門。庹宗華興奮表示：「今天得知我入圍金鐘獎的消息非常的開心。很感謝Netflix 、瀚草影視製作公司、製作人曾瀚賢、湯昇榮先生，及兩位導演張榮吉、張亨如。還有我們模仿犯所有製作團隊的成員大家那麼用心努力的付出才能有今天這樣的成績。這份榮譽是屬於模仿犯所有製作團隊的成員。也非常感謝我的經紀人 小尉。 謝謝他這麼努力的去幫我爭取每一次的演出機會。我會在我的演員工作上繼續努力，去創作更多好的影視作品呈現給觀眾。再次感謝模仿犯的製作團隊與所有參與作業的人員，也恭喜這次所有的入圍者。」

陳博正也感動地說：「用同理心誠懇的融入角色、進入情境，此時會發現對角色的表達變得自然而然又理所當然。也因為如此接近真實而更具感染力，更能觸動人心。這種神奇的力量在所有真誠又用心的演員身上都能見到。我會提醒自己永遠都要保持這一份真實。」劇中飾演庹宗華愛女彤妹的新銳女演員邱偲琹以充滿張力的演出入圍金鐘，這也是她首次入圍金鐘獎，邱偲琹謝謝劇組與角色：「謝謝模仿犯這個大家庭，也謝謝彤妹，到現在依然給我向前的動力。」

《模仿犯》由金獎主創團隊製作人曾瀚賢、湯昇榮與導演張榮吉、張亨如攜手創作，邀請眾多實力派演員共同演出。《模仿犯》金獎主創團隊製作人曾瀚賢開心分享：「2020年我們推出《誰是被害者》，之後再次挑戰在地化改編，為觀眾帶來《模仿犯》。這是一部試圖顛覆創作慣性，也挑戰國際的企圖之作。很開心獲得金鐘獎的入圍肯定，也謝謝觀眾們的支持，也請期待瀚草文創明年即將推出的《誰是被害者2》。」

團隊獲得金鐘入圍肯定，製作人湯昇榮與有榮焉：「模仿犯是一個超級大的團隊，經過無數掙扎與磨合的成果，感謝幕前幕後人員、行銷團隊以及觀眾的支持，尤其在全球20個國家能夠登榜，感恩Netflix對我們的信任與支持，讓這齣戲有一個非常不一樣的旅程，從日本小說到台灣創作、迎向全球觀眾，我想跟原作者宮部美幸老師說，我們沒有讓她失望！」

華語重磅懸疑影集《模仿犯》於第58屆金鐘獎獲得17項入圍，包括戲劇節目獎、戲劇類節目創新獎、戲劇節目導演獎、戲劇節目男主角獎、戲劇節目男配角獎、戲劇節目女配角獎、戲劇節目編劇獎、戲劇類節目攝影獎、戲劇類節目視覺特效獎、戲劇類節目燈光獎、戲劇類節目剪輯獎、戲劇類節目造型設計獎、戲劇類節目美術設計獎、戲劇配樂獎、戲劇類節目聲音設計獎。