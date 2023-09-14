桃園市大埔心市民活動中心暨新楊平社區大學埔心分校今聯合揭幕啟用典禮，桃園市長張善政表示，楊梅一號是楊梅區首棟社宅，預計明年上半年起租入住，目前公益棟已興建完成，各樓層由社福單位陸續進駐，今4樓大埔心市民活動中心及2樓新楊平社區大學埔心分校同時啟用，市府將持續推動楊梅建設發展。

張善政指出，楊梅一號不但是楊梅第一棟社宅，更擁有獨棟4層樓的公益棟，並規畫7大社會福利設施，除了今日啟用的大埔心市民活動中心及新楊平社區大學，目前已進駐的營運單位還包括1樓幼兒園、3樓居家托育服務中心、家庭照顧者支持服務據點，以及社區日間作業設施，2樓還有籌備中的公托中心，多項公共設施將提供幼兒照護、市民活動，乃至終身學習的多樣化服務。

張善政說，新市府團隊上任後，將楊梅區公所行政大樓列為公共工程體檢對象，並新增內控設施，讓地下水位監控做得更到位，預計今年中秋節連假過後，楊梅區公所團隊及相關單位將正式進駐，讓楊梅鄉親擁有更方便的洽公場所。

楊梅區公所說明，大埔心市民活動中心面積逾300坪，內部設置大型禮堂、2個多功能文康教室，並有健身器材、乒乓球桌等設備，提供社區居民及團體租借，未來可規劃運動休閒、藝文活動、里民聚會及典禮等活動，打造多元休閒活動場所。

楊梅區公所提到，新楊平社區大學以「深耕社區，樂活學習」為辦學理念，每周一至周五規畫系列課程，包括客家繡線花、中阮演奏、硬筆書法、瑜珈、水彩及陶藝等，鼓勵民眾踴躍報名參加，透過終身學習凝聚社區向心力。