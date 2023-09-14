國寶集團涉掏空、內線交易、炒股三大弊案，檢方先後起訴國寶總裁朱國榮，台灣高等法院各判8年及16年徒刑，上訴後，目前最高法院審理中，台灣高等法院裁定從今年5月4日起對朱延長限制出境、出海8月，但據傳朱男已逃亡，高院14日下午4點開庭訊問，朱國榮並未到庭，法官已發出拘票。

高院表示，因接獲信義分局通知被告朱國榮未至派出所報到，故通知朱國榮、辯護人及具保人於14日到高院，但朱國榮未到庭，承辦法官已改釘9月21日下午4時開庭訊問，並發出拘票拘提被告朱國榮。本件目前上訴三審中，若有通緝被告朱國榮之必要，由高院發佈。

朱國榮依規定每天都必須向住家轄區的台北市警信義分局三張犁派出所報到，上周五（8日）他突然沒報到，員警查訪其家人，竟都說不知他去向，整個周末也都不見人影，11日警方檢具相關查訪資料通報台灣高等法院，迄今（14日）他都未再向派出所報到。

本案檢方起訴指控，國寶朱國榮及林桂馨共同操縱龍邦國際股票，並在併購台壽保的重大訊息未曝光前，大量買進台壽保股票涉內線交易。

曾創下司法史單一個案最高交保金4億元紀錄的國寶集團總裁朱國榮，因涉炒作龍邦公司股票，經檢察官先後起訴，今年3月28日高院依高買證券罪改判8年，未扣案犯罪所得2971萬4871元沒收，另案遭起訴部分，今年4月26日高院依內線交易等罪判刑16年，最高法院審理中。