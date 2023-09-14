女星Makiyo（川島茉樹代）今年7月15日在臉書無預警宣布正式離婚消息，結束與醫美業投資人前夫小金的婚姻，一度掀起網有熱議。其實Makiyo早前就曾在直播細數小金的6大罪狀，最近在節目上吐露前夫辦完離婚手續秒人間蒸發，更沒給贍養費，也因為對方沒付房租害她差點被趕出家門。

Makiyo在好友小S節目《小姐不熙娣》中吐離婚心聲，原來早在談戀愛時就覺得被小金牽著走，本以為結婚後關係會好一點，但沒多久就出現問題，經紀人胖姐還要求她繼續裝恩愛，她也相當無奈；最慘的是，Makiyo產後前夫本想把小孩給婆婆帶，但她想自己照顧，沒想到小金從此除了付房租就不給一分錢。

而Makiyo也透露離婚是前夫先提的，她曾試圖修復關係，但對方直接失聯、消失4天讓她找不到人，不久後又發生同樣情形，Makiyo才無奈辦理離婚手續；怎料，前夫辦完手續又消失，還不肯繳房租，讓她遭房東限期4天內要離開，慶幸的是在朋友幫忙下找到住處，便緊急搬離原本的家。

事實上，Makiyo在去（2022）年11月生產後，曾在月子中心開直播控訴小金，包括逼她一天要喝3500cc的水快速瘦身、動作慢到像是故意在演戲、將剛出生才5天的家人放在冷氣孔下換尿布、搶吃月子餐、買飲料都加冰塊，還有請護理師打止痛針時小金睡到打呼叫不醒，甚至還偷偷帶酒進月子中心，害她被護理師誤會有喝酒等6大罪狀。