不少人赴日旅遊都會去奈良餵鹿吃餅，但近日一名台灣辣媽餵食時，遭到鹿群咬住上衣，嚇得邊跑邊喊「奶要掉出來了」，沒想到一旁的丈夫和兒子卻冷回一句話，讓她好心寒，文章曝光2萬人笑翻，直說太有畫面。

一名女網友在臉書社團「日本自由行討論區」發文「奈良餵鹿請三思」，她表示自己一直嚮往著去奈良餵鹿，儘管抵達時已經傍晚，但鹿群看到手上的仙貝仍如餓死鬼般衝過來搶食。

原PO餵得相當開心，還要一旁的丈夫跟兒子一起來餵，沒想到下一秒，一隻鹿疑似沒有搶到食物，竟直接咬住原PO的小可愛下擺，當場扯斷了肩帶，嚇得原PO大喊「我的奶子掉出來了！我的胸部啊啊啊」，一旁遊客全都哈哈大笑，她急忙要找丈夫求救。

未料丈夫和兒子看到後，竟異口同聲喊「你不要過來，不要過來，會把鹿引過來」，讓原PO錯愕不已，直說「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛...」。

文章貼出後2萬網友點讚，超過千則留言狂笑：「還以為這張照片很唯美，原來背後是這種故事」、「太有畫面了吧XD」、「春日大社那邊的鹿溫馴多了」、「之前懷孕的時候去，肚子直接被咬一口」、「奈良的鹿怎麼餵都餵不飽...」、「幾年前去奈良也是這樣，我跑鹿追，裙子差點被咬掉，然後朋友在旁邊狂笑狂拍醜照」。

事實上，過去就有不少奈良鹿群攻擊遊客案例，奈良縣府也特地製作文宣，並要遊客注意六大事項，包括不能讓小朋友獨自餵食、不能用仙貝挑逗小鹿、餵食時須注意周為鹿群、餵食前務必收好包包和手提袋、禁止餵鹿吃仙貝以外的食物，以及餵完後要攤開雙手，讓鹿群知道食物被吃光了。

奈良鹿群不時傳出為搶食攻擊遊客事件，奈良縣府也特地製作公告提醒六大注意事項。(圖／奈良縣政府)