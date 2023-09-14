統一獅14日以6比0擊敗富邦悍將，奪下5連勝，此役前3分都由老將陳鏞基拿下，今年他繳出「回春」表現，尤其得點圈打擊率高達4成15，化身「得點圈老鬼」，但他表示，自己每天都做一樣的事，主要是要讓身體跟想法一致。

陳鏞基今天敲出雙安且都是二壘安打，2支安打都帶有打點，展現強大的得點圈攻擊能力，他表示，在壘上有人時自己攻擊會比較積極，「因為壘上有人要安打才會得分，如果是保送下一棒也要安打才會得分，所以希望自己在得點圈時更專注去攻擊。」

4局上敲出今晚首支二壘安打助隊打破平手僵局，7局上再補上帶有2分打點的二壘安打，這也是陳鏞基生涯第17次單場2支二壘打，他本季得點圈打擊率高達4成15是全隊之最。

來到不惑之年，陳鏞基更看重的是維持，「每天都是做一樣的事，上了場就做該做的事，這講起來很簡單，但遇到關鍵、有壓力時，可能身體會無法跟上頭腦，必須要讓身體跟想法一致。」

總教練林岳平也認為，陳鏞基今年在攻擊端確實表現相當穩定，但教練團必須要考量他的身體狀況，必須要適時讓他休息。

聽到「餅總」這樣說，陳鏞基笑著說：「因為我也40歲了，體力調節是有需要的。」他感謝總教練、首席教練高志綱給空間，在該喘息的時候不會勉強他，「像是練習時如果累了就休息，不會一定要跟年輕球員做一樣的量，重點是在比賽能發揮。」