物價持續上漲，想要靠銅板價飽餐一頓，難度越來越高。不過有日媒報導，一項最新調查顯示，日本20～50多歲的白領上班族中，竟然有近半受訪者的午餐花費不超過500日圓（約新台幣110元），讓日本一位資深藝人不禁感嘆，這個金額應該只可以吃三明治或咖哩麵包。

日本《每日新聞》13日引用社會借貸公司Lendex於7月進行的線上調查結果報導，受訪的白領員工當中，39.2%的人午餐平均預算為500到1000日圓。不過自帶便當等不想再額外花費的人也高達26.1%，不到500日圓的人有22.6%，總和來說，也就是有48.7%的人午餐平均預算不到500日圓。

日本資深藝人大竹誠在廣播節目中談起這則新聞時，就與來賓討論到500日圓到底可以吃什麼，並感嘆1天有吃3餐的人越來越少。大竹誠表示，1個三明治大約350日圓（約新台幣77元），咖哩麵包大約是170～180日圓（約新台幣37～40元），如果要在吉野家吃中碗牛丼應該是448日圓（約新台幣99元），而要是吃了中碗牛丼，剩下的錢就不夠點茶來喝。

為了讓餐費不要超過500日圓，大竹誠感嘆，可能要到公園去喝免費的自來水。大竹誠也指出，在他過去那個年代，都會用前一晚的剩菜來做便當，可是如今大多是夫妻兩人都在工作，要做便當的話，顯然很困難，而且許多人現在已經沒有1日3餐，就連現場的主持人都是1天只吃2餐，甚至只吃1餐。