曾以《你的孩子不是你的孩子—貓的孩子》入圍金鐘迷你劇新進演員獎項的王渝屏，這回憑著在《第9節課》的精湛演出，再度入圍今年金鐘戲劇節目女配角獎項，她在劇中與陳昊森、許瑋甯、尹馨有不少糾結複雜的對手戲，演技再度獲得肯定。

她今（14）日感謝劇組人員在跨年當天耐心地把一顆一顆鏡頭拍完，開心感謝《第9節課》的導演、演員以及全體工作人員，「我會永遠記得我們在跨年那一天耐心地把一顆又一顆的鏡頭拍完，互道新年快樂後又繼續工作。能夠和這麼棒的團隊一起入圍是我的幸福，謝謝大家！」