台農蛋品進口巴西蛋遭爆效期標示不實，高雄市衛生局今（14）日開鍘指出，負責人涂萬財未於1天內完成意見陳述、有「拒絕規避」事實為由，開罰30萬；至於「標示不實」案，也將從重處罰，最高400萬元。國民黨立委賴士葆痛批蔡政府要廠商擔罪，又開罰說實話的台農蛋品，黑道都還講江湖道義，農業部長陳吉仲主導這齣爛戲，使蔡政府毫無江湖道義的形象，連黑道都不如。

賴士葆在臉書發文說，高雄市衛生局下馬威，以台農蛋品未能在一天之內完成意見陳述為由開罰30萬，這樣超高的行政效率是要讓台農知道說實話嗆政府的下場，官逼民反，台農曾揚言不排除提告政府，地方政府的開罰只是小菜一疊，後續中央政府會陸續接手修理。

賴士葆表示，台農蛋品老董涂萬財語重心長地說整起雞蛋之亂「已經不是食安問題，而是政治問題」。民眾對於無限上綱政治化其實厭惡至極，食安關乎民眾福祉健康，然而陳吉仲念茲在茲的是如何粉飾太平，以不影響選票為最高考量，但是叫一個蛋商出來道歉扛責，真得離譜到豈止是沒有擔當而已。

賴士葆指出，黑道都還講江湖道義，農業部叫涂萬財拍影片為誤標雞蛋保存日道歉的同時，食藥署到涂萬財的工廠稽查要重罰，讓涂心生不滿。這是第二次幫農業部的忙，日前陳吉仲開記者會，要進口雞蛋的廠商聯名護航超思、譴責外界批判聲浪，表示蛋商都是為國為民出面幫政府解決問題。

賴士葆說，這回涂萬財不忍了，吐了很多苦水，講出真相讓外界窺知政府黑箱作業，沒有被告知裝船日及有效期限等重要標示，在食藥署網站也查不到資料，食藥署的人告訴涂萬財把洗選日標為製造日，效期一個月，沒問題，現在出問題要涂萬財擔責任讓事情趕快過去。不去追究真正的肇事者的失責，卻要涂萬財擔罪，真的太超過了。大家記憶猶新的是過去食藥署失職核准黑心快篩試劑進口，食藥署要大家譴責不肖廠商卻不追究自己的責任，這次農業部如法炮製。

賴士葆表示，農業部保證巴西來的雞蛋都有噴蠟，所以效期4個月，然而涂萬財驚人表示洗選蛋的過程發現有的沒有噴蠟，如此一來證明農業部說謊，那麼效期就不是4個月，但都流入市面吃下肚了。另外，農業部表示最後一批巴西進口雞蛋是5月30日裝船，然而核對巴西雞蛋出口和台灣進口總量顯示，5月底不是最後一批。

賴士葆強調，全民都眼看著政府扯太多的謊言，很辛苦地用更多的謊言去遮蓋，台農不願當替死鬼，出面說真話戳破政府的謊言，卻遭到公權力的修理，陳吉仲主導這齣戲荒腔走板，讓蔡政府的形象與公信力再下一城。