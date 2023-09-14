新竹市長高虹安近日身陷豪車、豪宅、男友李忠庭疑似干政風波，高虹安14日受訪時強調，「李先生絕對沒有干預市政，也絕對沒有約談局處首長喬事情」。媒體人林裕豐指出，李忠庭的BMW車輛，曾被媒體拍到停在竹市府一級主管的公務車位，這需要有人開權限、寫明緣由才能做到，若高虹安無法解釋這一點，就無法證明李忠庭沒有涉入新竹市政。

前新竹市文化局長錢康明近日爆料，高虹安的男友李忠庭喬事、喬跨年晚會等，高虹安14日受訪時回應，李先生絕對沒有干預市政，也絕對沒有約談局處首長喬事情、喬標案等，她強調自己與李先生財務獨立，絕無外界所說白手套，或收受不當餽贈等情況。

林裕豐14日在政論節目《關鍵時刻》表示，高虹安稱李忠庭在新竹市政府沒有干預市政，但李忠庭在新竹市政府的角色相當於「一級主管」，因為李的BMW車輛就停在市府一級主管的公務車位。

林裕豐解釋，公務員分兩種，自己考上去的身分公務員和授權公務員，李忠庭的車輛可以停在一級主管的公務車位，代表有人授權給他，不然怎麼會有門禁卡？這都有在做管控。林也透露，每個縣市政府的一級主管車位，幾乎都會寫上局處的名稱，「李忠庭停的到底是哪個車位？」

林裕豐質疑，若照高虹安所說，李忠庭在市府沒有角色，那公務車位的權限是誰給的？如果是有人開權限，上面的寫的緣由又是甚麼？如果李忠庭甚麼都沒有，那就不會有一級主管的公務車位，這一點高虹安若無法解釋清楚，就無法證明李忠庭沒有涉入新竹市政府。

據自由時報報導，新竹市府內部已在4月多傳出高虹安的男友李忠庭會進出市府，李忠庭的BMW座車也已被交代可直接停放在市府中庭內的一級主管公務車位內。