台農蛋品進口巴西蛋爆出標示不實後，今日冠軍蛋品進口巴西蛋也爆出標示不實，經查蛋源是由高雄信興蛋品提供，而信興蛋品代表人亦是台農蛋品董座涂萬財；此外，台農蛋品進口洗選蛋並非只有巴西，還被爆出還有澳洲蛋等國家。高雄市衛生局指出，台農蛋品黃姓負責人今傍晚至衛生局意見陳述，但未備完整資料，有諸多疑雲，再約詢黃姓負責人調查。

台農蛋品遭踢爆巴西洗選蛋有效期限標示不實，涂萬財12日對此拍影片致歉，承諾全面下架，衛生局也針對此事要求台農蛋品負責人配合調查，並依食安法開罰，將處4至400萬元罰鍰；但13日涂改口稱是受到農業部要求道歉，平息外界紛擾，對於衛生局裁罰也相當不甘心，認為4萬就很委屈，罰超過太多就揚言提告。

衛生局今上午指出，台農蛋品公司負責人13日未依衛生局通知完成意見陳述，有拒絕規避事實，違反食安法47條第11款規定已處以新台幣30萬元罰款在案，並於14日依行政程序法第39條暨行政罰法第42條規定，再發文請台農蛋品公司負責人陳述意見並提具相關進口報單、洗選程序、進出廠數量及清單、銷貨日期及流向、倉儲與管銷通路等資料以利查核，罰到出面為止。

而進口洗選蛋標示不實爭議，冠軍蛋品今日也中標，但經過新北衛生局調查，冠軍蛋品蛋源為信興蛋品，不僅與台農蛋品同地址，連經濟部商工登記顯示代表人也是涂萬財。

國民黨籍高雄市議員邱于軒發文指出，自己隨手買到的台農進口洗選蛋，產地來自澳洲。（摘自邱于軒臉書／崔正綱高雄傳真）

此外，國民黨籍高雄市議員邱于軒也身受其害，她在臉書發文指出，她隨手買到台農洗選進口鮮紅蛋，產地居然是澳洲，代表台農不僅進口巴西，還有澳洲蛋。

對於台農蛋品標示爭議層出不窮，衛生局回應，今日傍晚台農蛋品公司黃姓負責人至衛生局進行意見陳述，然未備完整資料、有諸多疑點未釐清，衛生局將再約詢黃姓負責人再行調查。