近日因推出Mate60系列智慧手機而引起熱議的華為公司宣佈，將於9月25日下午14:30舉行華為秋季全場景新品發佈會，屆時將有眾多新品登場。外界預料，部分機型提前開售的Mate 60系列將在此次發佈會上正式登場，折疊式Mate X5大概率也會正式亮相。

據《快科技》報導，按以往慣例，華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU CEO余承東將全程介紹Mate 60系列，直播間彈幕預料也會被他說過並廣為傳頌的「遙遙領先」不斷刷屏。

報導指出，華為Mate 60 Pro在8月29日毫無預熱、毫無宣傳與正式發布會，華為Mate 60 Pro突然在華為商城上架，售價6999元人民幣（約合台幣29700元）起；8月30日，華為Mate 60標準版上架，售價5999元人民幣（約合台幣25400元）起；9月8日華為Mate 60 Pro+上架，目前為1000元人民幣（約合台幣4240元）訂金預售。

如果加上外傳正式亮相的華為Mate X5折疊屏旗艦機，這4波讓華為成為最近大陸數位商品圈頂流，關於華為Mate 60系列的話題頻繁登上熱搜，引起業內與網友熱議。

華為Mate 60系列突然上架也引起陸媒關注，官方《央視新聞》在《主播說聯播》中發表評論：「中國心」，中國芯，華為一款新手機的突然發售引發全網圍觀。仿無聲處聽驚雷，很多網友直呼其為「爭氣機」，因為這款手機搭載的晶片，給人以無限想像空間。

評論還說：「歷經美國4年多的全方位極限打壓，華為不但沒有倒下，還在不斷壯大，1萬多個零部件已經實現國產化，華為突圍，說明自主創新大有可為。」