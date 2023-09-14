有些人喜歡穿著襪子入睡。專家提醒，上床睡覺之前務必換穿乾淨的襪子，穿著骯髒的襪子就寢幾乎等於睡在馬桶裡。襪子穿了一天之後沾染髒污程度超乎想像，在臭襪子發現的綠膿桿菌也出現在蟑螂身上及其糞便之中。此外，這種不良習慣也可能讓「香港腳」上身。

美國《紐約郵報》13日報導，英國寢具業者Mattress Next Day向1017名英國人調查睡眠習慣發現，18%習慣穿著襪子睡覺。這些愛穿襪子入睡的人之中，居然高達7成未在就寢之前換上乾淨的襪子，而是把穿了一整天的臭襪子帶上床。

研究人員從人們穿了16小時（早上7時到深夜11時）的臭襪子採樣，其中半數含有綠膿桿菌（pseudomonas aeruginosa）。人類通常經由呼吸道或泌尿道感染而引發肺部疾患，遭到污染、未徹底清潔的器具也很容易沾染這種細菌。

這種細菌經常存在於土壤、腐化有機物、耕地、水源，可謂無所不在，一旦感染恐致敗血病，有致死之虞。

Mattress Next Door研究團隊也發現，有些人穿的襪子髒污程度超越未經清潔的電視遙控器。電視遙控器往往比馬桶還髒，可見穿著臭襪子上床睡覺絕非小事一樁。

穿過的襪子放到顯微鏡底下，會呈現什麼光景？

美國國家衛生研究院（NIH）此前已有報告稱，綠膿桿菌常見於蟑螂身上與蟑螂糞便之中。由於綠膿桿菌容易傳播，帶菌的臭襪子很可能把病菌轉移到寢具用品上，睡在床上的人感染機率大增。

專家說，人類足部汗腺多達25個，這代表穿在腳上的臭襪子會聚積水分，進而產生皮癬菌（dermatophyte），這種真菌會引起俗稱「香港腳」的足癬。

研究團隊建議大眾，愛穿襪子睡覺的人，就寢之前務必換穿乾淨的襪子才可上床。清洗襪子的水溫最好高於華氏140度（攝氏60度），方能殺死所有細菌。

在此之前已有醫師針對就寢穿著提出建議。2021年美國底特律一名醫師極力建議大眾切莫裸睡，因為一般人每天放屁15到25次，有科學研究證明放屁時會有微量糞便隨之排出體外，在裸睡的情況下放屁，可能會讓床單變得不衛生。