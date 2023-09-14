健美女神機機(林少榆)擁有精實身材及甜美臉蛋，十分具有反差萌的她在社群上擁有逾62萬名粉絲追蹤，人氣不俗。從不吝於展現好身材的她，近日帶著裝備登山，更疑似因為太熱「上身只穿Bra」，富具線條的身材，讓網友驚喊：「戰力充足。」

機機平時用心維持身材，體脂率常年保持在一個極佳的數字，屢屢在社群上曬出運動花絮的她，日前更穿上《快打旋風》系列女角「春麗」的招牌服裝，化身「真人版春麗」健身，並吊在單槓連做多次引體向上，完美的背肌線條，看傻不少網友。

此外，機機日前也飛往北美最大城市公園，挑戰洛杉磯著名景點「格里菲斯公園(Griffith Park)」，透露自己連走4個小時還沒完，同時也一併在社群上曬出多張美照。只見相關畫面中，蔚藍天空配上一望無際的整片綠意，景緻十分漂亮，而機機看似因「天氣太熱」，將上身衣服掛在側腰，上身僅穿著一件運動短馬甲，極少的布料堪堪遮蓋過她的傲人上圍，在舉手投足間更看似洩漏「危險地帶」，而她的纖細腰身以及明顯的六塊腹肌則是大方露出，加上甜美可愛的笑顏，整張畫面十分具有衝擊性的美麗。

相關貼文曝光後，頓時吸引不少網友前來朝聖，留言表示：「太正嘍」、「真，天使臉孔、魔鬼身材」、「大姐，你的腹肌真的太猛了」、「這身材看了讓人噴鼻血」、「那個線條好美」、「身材超暴力結果臉超無辜。」