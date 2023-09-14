「橘貓=胖」已經是許多人的第一印象，近日就有一隻橘貓遭到小蛇攻擊，小蛇不斷攻擊橘貓的後腿和尾巴，嚇得飼主趕緊要橘貓逃命，但橘貓的反應卻讓全場笑翻。

一名男網友在IG上貼出一段影片，只見橘貓趴在地上休息，此時一條小蛇靠近，並不斷對橘貓發起攻勢，先是咬了橘貓的後腿，主人嚇得大喊「你不會快點跑嗎」，並且打算挪動貓咪。

此時小蛇又「突擊」，以迅雷不及掩耳的速度，咬了橘貓的尾巴，但從頭到尾橘貓根本不以為意，還淡定轉頭看著小蛇，一臉彷彿「這隻蚯蚓在幹嘛」的表情，只有緊張的飼主使勁推著橘貓屁股，而小蛇則是蜷曲起身體，不斷抖動尾巴，進入完全警界模式，然而並沒有任何用處。

影片超過3.6萬次觀看，網友看到後都笑翻：「可能脂肪太厚了」、「對橘貓來說，這不是蛇，是蚯蚓」、「貓：怎麼有蚊子在叮我」、「生命值-1-1-1-1」、「傷害低到連貓都懶得躲了」、「橘貓日常，不意外」、「根本越級打怪」。