詳細回顧核四電廠從規劃、興建，到封存過程的《述說龍門》一書，日前重新出版，但是台電公司不願承認曾經下架此書，而是說此書從未出版過。然而，台電的回應明顯不正確，在政府出版品網站，仍然有《述說龍門》的簡介，甚至圖書館也借的到，要是從未出版，又如何借閱？

星期二，國民黨立委吳宜玎召開「核四禁書《述說龍門》重新發行」的記者會，並得到前總統馬英九的到訪支持，該書提到核四電廠的興建過程，與會的專家也再次提到台灣正陷入缺電問題，重啟核電是最有效的解決之道。然而在記者會後，台電發言人蔡志孟表示，《述說龍門》這本書當初只是收集興建同仁意見，根本還沒有出版，依據《台電公司出版品管理要點》規定，需經過相關程序及主管核定，始能送印。因此《述說龍門》既非台電出版品，版權也不在台電身上，自然也無所謂「偷偷下架」、「因不明原因撤回」等問題。

很明顯，蔡志孟受到政治壓力，不得不說這一段完全經不起檢驗的解釋。在政府出版品資訊網上，仍找的到該書購買網頁，上頭明明白白的寫著《述說龍門：核四，我們的故事》的基本檔案，包括：出版日期：2018/12， ISBN/ISSN：9789860575194，出版單位：台灣電力股份有限公司，版次：初版，價格：350元。

當然還有更重要的作者群的名字，包括林德福(台灣電力企業聯合會(TEPA)秘書長)、以及王伯輝(核四廠前廠長)等人。

俗說話「凡走過必留痕跡」，即使現在已經無法購買原版的《述說龍門》，但是仍有許多實質的線索，證明該書曾經出版過。

台北市圖書館大安總館查的到《述說龍門》。(圖/台北市圖書館大安總館)

國家圖書館查的到《述說龍門》。(國家圖書館)

曾經有民眾入手過《述說龍門》。(圖/台灣媽媽氣候聯盟Mom4Climate)

此外，在台北市立圖書館總館、國家圖書館都查的到此書，也都可以調閱。甚至也有台灣媽媽氣候聯盟Mom4Climate的成員，當年就購得此書。

核四廠前廠長王伯輝對於現在的台電同事徹底否認《述說龍門》曾經存在，以及過去曾被查禁，有一種深深的失望感，他在臉書上表示，身為當年該書的參與者，他當然清楚全部的過程，他能理解面對政府的壓力，台電目前的高官們不得不配合政府錯誤的政策，但千萬不要否定，當年參與工程的員工、包商等的辛勞！」

最後他說「真相只有一個，掩飾得了一時，沒有辦法永遠！這樣的心態，台灣遲早會完蛋！」

以下是臉書全文：

龍門，我們的故事正式再印出後的漣漪⋯⋯

9月12日，吳委員正式對該書的再現做了重大的記者會！

經濟部王部長也說了龍門不能重啓的原因，個人也在F B上一條一條的略做回應！在此不再提了！

台電公司發言人，也提出了聲明，反正就是說，他們都沒有錯！

而且，裡面工程發生的問題，也避而不談！

台電發言人，沒有在龍門工地做過事，他是照稿念的！

工程中沒有錯，是騙人的，主要是「心態」面對失敗或困難時，怎麼去處理！

這本書，𥚃面第23章「今天不做明天會後悔………兩百萬公尺的電䌫線重整」就是我們非常負責任的把龍門工程當時，我們沒有做好的，如何重新再做的過程！

第19章「確保品質，看不見的地方更要下苦心………核四廠高管路冲洗」

我們當時請了東芝公司指導，找了在核三施工處負責管路冲洗的工程師參與負責！

第22章「廣播台長會診………建全的核四廠神經網路」這是一個中年轉業的台長（原中廣宜蘭台台長），他用他在廣播界的最高標準，每天好像師傅帶徒弟一般，一早開完工具箱會議，就每個系統，每個配電盤⋯⋯一步一步地查，用非常高的標準來建全我們的接地系統，讓它沒有任何的雜訊！

台電目前的高官們不得不配合政府錯誤的政策！

我們可以理解！

但千萬不要否定，當年參與工程的員工、包商等的辛勞！

當時為了掩飾「禁書」之說，台電否認這本書是它的出版品，我沒有意見！

但，當時，確定是大家把他們努力的過程寫下的最佳作品！

全世界的核電廠，幾乎都是一邊施工一邊做「細部」設計，尤其核四廠是否奇異公司第一個設計的電廠，當然有些、細節都會有施工變更之事，這對我們而言，非常平常！只有外行人才會大驚小怪！

這本書，被吳怡玎委員突破，是一個奇妙的好事！

當年，書印了，不敢送，也是事實！

何必自圓其說呢？

工程師要有工程師的風骨！

愈不敢公開，愈是心理有鬼，核四廠不敢公開給人參觀就是一個事實！

台灣若這樣繼續下去⋯⋯指鹿為馬，爭相誇贊國王的新衣！

有爭議，就列為禁地或是密件封存三十年，凡此種種！

真相只有一個，掩飾得了一時，沒有辦法永遠！

這樣的心態，台灣遲早會完蛋！