前新竹市文化局長錢康明爆料，稱自己遭高虹安的男友李忠庭要求離職，讓高「後宮干政」的爭議再延燒。民眾黨主席柯文哲透露，高虹安已經準備好錢康明的資料，等待時機就會公布。媒體人吳子嘉透露，柯文哲曾打電話給高虹安詢問情況，高虹安表示可能會反擊。

針對錢康明事件，吳子嘉14日在《關鍵時刻》節目中表示，大概在3、4天前，柯文哲就打電話給高虹安，問她什麼情況。她跟柯文哲說，她有準備好，她可能會反擊，反擊的案子就是展演中心標案，結果柯文哲大嘴巴，把它講出去了。

吳子嘉接著指出，高虹安就是要反擊錢康明的展演中心的事情。當時錢康明邀約高虹安見面，而高虹安派秘書跟他見了面，應該是秘書錄了音，錢康明竟還反過來咬高虹安。

吳子嘉表示，他們3個人準備大概3天到5天左右，現在終於要開記者會了，所以這不是一個簡單的跨年晚會，是一個14億的標案，這個標案本來是個工程標案，錢康明想把標案改成BOT，用選商，就不用公開招標，但被高虹安拒絕。