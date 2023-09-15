繼13日公布的消費者物價指數（CPI）升溫後，14日出爐的生產者物價指數（PPI）也高於預期。但投資人顯然仍看好美國聯準會（Fed）下周會議會保持利率不變，激勵美股3大指數走強，道瓊工業指數更上漲逾200點。

截至台北時間14日晚間11點40分，道瓊工業指數上漲222.83點（或0.64%），暫報34798.36點；那斯達克指數上漲88.02點（或0.64%），暫報13901.61點；標普500指數上漲26.68點（或0.60%），暫報4494.12點；費城半導體指數上漲15.11點（或0.42%），暫報3575.56點。

5大科技巨頭當中，僅亞馬遜走跌。秋季發表會以來連續走跌的蘋果終於翻紅，早盤上漲0.40%。臉書母公司Meta漲勢強勁，早盤大漲近2%。半導體類股方面，輝達早盤漲0.27%，超微跌0.21%，台積電ADR漲1.03%，聯電ADR漲0.60%。

美國勞工部14日公布另一項重要通膨數據，受到能源成本上漲推動，8月PPI月增0.7%，高於市場預期的0.4%，扣除波動較大的食品和能源不計，核心PPI月增0.2%，符合市場預期。