長程航班飛行途中，機艙旅客通常希望能睡個好覺。在駕駛艙值勤的機師也是人，難道不會有瞌睡蟲找上門？英國《每日郵報》報導，根據現役機師說法，機師在航程之中休息方式有2種方式，不過時間都很短，其中之一就是小睡。

一名在TikTok小有名氣的網紅機師pilot_geeza日前在個人頻道，回應之前一支聲稱「46%的機師坦承在飛航過程會睡著」的短片話題。pilot_geeza開誠布公表示：「我們的確會在駕駛飛機的當兒睡著。」

他說，機師坐在駕駛座的時候有2種休息方式，分別是「克制式的小睡」與「克制式的休息」。兩者都只能在航程支中工作量較少的時段實施，同時副機師也必須能夠靠自己承擔飛行任務，否則機師不能休息。

他還表示，「克制式的小睡」上限30分鐘，「睡了30分鐘後，如果感覺良好，就可以繼續正常勤務」。「克制式的休息」上限則是45分鐘，「45分鐘之後，我通常需要20分鐘確認自己很清醒、不會昏昏沉沉」，「休息」內容包括喝杯茶、吃點東西、上個廁所。

這支短片瀏覽人次已破400萬。多數網友對於pilot_geeza這番「自白」並未大驚小怪，因為「養足精神的機師，勝過一個掙扎著保持清醒的機師」。

其他網友「歪樓」方向之一是「正副機師在航程中的餐點內容是否與乘客相同」。pilot_geeza答覆，機師吃的餐點與乘客不同，但品質「時好時壞」，「解決辦法是隨身攜帶一包洋芋片、一個豬肉派」。