一名網友表示，日前跟一群南部同學聊天，發現大家都說台北的女生比較漂亮，甚至連在路上看到都會不小心起生理反應，不解其中原因的他於是發文詢問，為何北漂的人會認為台北女生比較好看？貼文一出引發熱議。

原PO在PTT發文表示，曾跟一群從南部來台北的同學，聊到他們剛來台北的時候，覺得最震撼的是什麼事，結果其中好幾個人不約而同認為，台北的女生比較好看，甚至連在路上、搭捷運見到都會不小心起生理反應。原PO聽完不解，詢問為何北漂的人會認為台北女生比較好看？

（圖／翻攝自批踢踢實業坊）

貼文一出引發熱議，網友紛紛表示「會保養、會化妝、後天保養到位」、「外省女孩比較正」、「台北女生真的比較會打扮」、「很少曬太陽，皮膚也好」、「我台中人，高中同學去台北念書回來跟台南念書回來，氣質、打扮真的不同」，但也有人指出「出門會打扮的其實是南部人」、「我覺得台中女生比台北的正，我北部人」、「台灣是多大？是能差多少」。

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