將學區、機能、公園及河畔一網打盡的文教區，只要住過就離不開！上市品牌櫻花建設看準如此絕佳地段，選址於台中國立中興大學旁，投資興建新推案「興大之櫻」，除了可以享受學區的慢活書香環境之外，位於康橋水岸公園第一排的優勢，盡情擁抱綠意，體驗慢活的美好。

文教區的人口結構主要以公教人員及學生為主，故生活環境相當單純；幅員廣大的綠意公園隨處可見，隨時身處綠意盎然的自然生態，因此經常可以看見早起運動、傍晚帶小孩放電的愜意景象，而且學校周邊商店林立，吃喝玩樂應有盡有，生活機能既完善又成熟，因此這種最適合居住生活的區域，讓人只要住過就離不開。

位於台中南區的國立中興大學，周邊環境就令人深深嚮往。興大佔地54.96公頃，校內環境清幽且系所選擇多元，是許多莘莘學子心神嚮往的學術殿堂。校園周邊有興大綠園道，筆直得道路被兩排整齊得樹林環繞，是散步、遛狗的好地方；而媲美英國康橋的康橋水岸公園也鄰近於旁，全長48公尺，仿效劍橋大學之康橋造型施作，夜間設有造景燈，白天、夜晚各有特色，故富有台中最美河畔的美名。

由於學區生活機能發展較早，光是興大周邊就被4個商圈圍繞，包含學府商圈、忠孝夜市商圈、南門路商圈及大明路商圈，路邊餐廳、商場琳瑯滿目，吃喝玩樂、生活採買無虞。此外，校園除了興大之外，還有崇光國小、光榮國中、興大附中、大明高中及明德高中等，是名副其實的書香環境。

興大周邊有學府商圈、忠孝夜市商圈、南門路商圈及大明路商圈，路邊餐廳、商場琳瑯滿目，吃喝玩樂、生活採買無虞。(興大之櫻提供)

「興大之櫻」鄰近光榮國中，車程約10分鐘內可到達。(興大之櫻提供)

如此絕佳的恬靜居住環境，深受建商喜愛，其中就包含櫻花建設。新推案「興大之櫻」鄰近中興大學、康橋水岸公園首排，富有濃厚的書香學術氣息，走在街道上多了一種恬適優雅的樂活氛圍，放鬆自在的居住體驗讓老居民無法離開，也讓許多雙北、竹科等外縣市的校友無法忘卻興大情懷而回來置產。

「興大之櫻」位於台中市大里區國光路二段，規劃18-50坪1-4房，樓層規劃地上15層、地下3層，產品多元適合不同族群。公設包含接待大廳、交誼廳、閱覽室、健身房、兒童遊戲區及廚藝教室。