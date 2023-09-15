維持著兩年一度的創作速率，鄭宗龍的新作《波》已在上半年悄悄宣告。這不只是鄭宗龍與日本科技藝術家真鍋大度（Daito Manabe）的首次合作，也是他首度嘗試透過AI運算編舞。在這波人工智慧的浪頭上，身體與虛擬的關係是什麼？在機械創造中，人類的創新又有什麼獨特意義？編舞家將透過《波》給出他現階段的答案。

排練滿檔的鄭宗龍，打開背包就是一疊厚厚的工作用分鏡表（Storyboard），是與日本科技藝術家真鍋大度合作的討論細目。從編舞、影像、音樂，依時間軸仔細分類，中日對照；除了編舞，《波》的音樂、影像與科技互動都由真鍋大度操刀，互動程度遠高過往日的作品。

早在去（2022）年《霞》之前，鄭宗龍就開始醞釀《波》的創作種子。當時他注意到里約奧運閉幕上經典的〈東京八分鐘〉橋段，對於裡頭AR的競技身體深感著迷，也進一步對創作者真鍋大度產生興趣，對於他運用程式製作並驅動人體的漫畫感印象深刻。他曾在訪談文章中注意到，真鍋大度很在乎作品有沒有成功將能量傳遞給觀眾，「這與我的編舞理念是有連結的，我也希望舞台上的一切能完整地傳達給觀眾。」

鄭宗龍主動寫了一封信給真鍋大度，希望能結合身體與影像科技，讓雙方的能量傳遞並擴散到觀眾身上，增加觀賞的體感。想不到真鍋大度一口答應，於是鄭宗龍在疫情期間飛了一趟東京，先看了藝術家手上大量的錄像素材，包括人體九大關節運作的數據資料，以及身體在虛擬空間裡的各種形變和移動，那些超乎人體工學、又不過度失真的可能性，打開了鄭宗龍的腦洞。兩人的初次碰撞充滿了火花，也是在那時，真鍋大度拋出了「AI編舞」的想法，正式開啟《波》的創作旅程。

鄭宗龍從科技的震盪、舞蹈的情緒推送、音樂在空間裡跳動的浸染，到劇院裡舞台上對觀眾席發出的能量感染，收束成「波（Wave）」的概念，定為主題；而真鍋大度也立刻理解，並同意這個創作起點，雙方接著從各自的工作範疇分頭進行。

「你覺得『波』是什麼？」鄭宗龍在排練時屢屢拋出這個問題，試著藉腦力激盪蒐集波的可能性。不管是粒子的運動、波粒二象性等物理性詮釋，還是無形的能量模擬，都讓他看到舞蹈與觀眾之間的強烈連結。從表演穿越空氣、推送至觀眾席的感動，到視覺、聲響相互擾動創造的能量波動，傳送到舞台下刺激觀眾的感官；波彷彿是一道無形的繩索，拋出去、試圖在空氣中繫住相合的頻率。一如始終在學習的AI，試著透過學習、逐漸靠近真實人類的樣貌。

「如果我修改了AI的編舞，那這支舞還算是AI編的嗎？」鄭宗龍認為，讓觀眾能清楚分辨舞台上是真人或AI是重要的，在這個前提下，維持雲門的風格核心與舞者身體表現，則是他作為編舞家的功課。

循著AI的邏輯模式，要讓AI編舞，首先得讓它「學會」這件事。鄭宗龍並不打算漫無邊際地從世界各地撈來舞蹈影像餵進AI的資料庫，他反倒想給AI編舞家一點限制，讓它遵循雲門的動作脈絡進行編創，讓這支舞不至於偏離雲門風格太遠，並能與主要的編舞家鄭宗龍的編舞放在一起，兜成一支完整的舞作。

去年底，他開始從過往的經典舞作歸納出屬於「雲門」、「鄭宗龍」的運動方式，不管是跨的運動螺旋、圓的運動、甚至是關節的運動，他仔細從過往經典作品挑出符合這條脈絡的舞蹈畫面，作為數據資料餵給AI。

隨著創作逐漸邁入尾聲，鄭宗龍讓自己專注在身體的思考，並結合真鍋大度的視覺、音樂與科技，一起創造最大的「波」。當創作的齒輪逐漸扣合、推動舞作，成為震盪觀眾心弦的波。對他來說，這就是藝術最可貴的地方。

【Profile】鄭宗龍，出生於台北艋舺的編舞家，2002年加入雲門舞集，隨團全球巡演，同時開始編舞。2006年起擔任雲門２特約編舞家，2020年起接任雲門舞集藝術總監。曾編創長篇舞作《十三聲》、《毛月亮》、《定光》、《霞》等，曾獲選入羅德里奇出版社2020年出版的「五十位當代編舞家」。2023年底將與日本科技藝術家真鍋大度合作，發表全新舞作《波》。

本文作者：Stella Tsai

(本文摘自《PAR表演藝術9月號第355期》)