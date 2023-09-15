桃園首座由米穀倉庫改建的實驗場域「米倉劇場」，去年首度舉辦「2022米倉劇場藝術節」，不僅獲得桃園鄉親熱烈迴響，全台也有許多戲迷不辭千里前來看劇！今年「2023米倉劇場藝術節」於9/16正式揭幕，將串聯不同劇團、藝術家，並集結藝術綠洲與桃園傑出團隊作品，搭配街區型演出與主題展覽，讓民眾感受桃園劇場的創新與活力，邀您一同「來拚場！」

「2023米倉劇場藝術節」以《來拚場！》為概念，推出三檔全新創作，每個作品都有不同的跨域合作。第一檔作品是由「慢島劇團」與藝術家「易起拼布」合作的《孩子們的祕密快遞》，用小朋友能理解的方式來討論「戰爭」這個困難但重要的議題；第二檔是由「聚樂邦」帶來的街區型演出《嗶嗶！此處有生命跡象！》，帶大家探索桃園老城區的「生命跡象」；閉幕演出則由桃園現代劇團「草搞場」與傳統掌中劇團「五洲桃興閣掌中劇團」壓軸拚場，合作演出帶來現代戲與掌中戲混戰的《混戰西遊》，看孫悟空如何穿縮時空救唐僧，看不同劇種如何在米倉劇場裡擦出有趣的火花。

除了三檔米倉劇場的製作演出，還有三檔藝術綠洲入選作品「壞鞋子舞蹈劇場」的《吃土》、「栢優座」的《家祭》、「不想睡遊戲社」的《一欉樹仔：乘風的旅程》，與兩場場地合作計畫「何日君再來劇團」的《不肖子》與「犀牛劇團」的《晴天勇者》。

同時米倉劇場也與劇團們共同舉辦工作坊，邀請桃園市民看戲之餘，也能更沉浸在劇情裡，洞悉每一齣戲要帶給我們不一樣的啟發，計有：8/27家庭關係工作坊、9/9故事毯工作坊、9/10吃土工作坊、10/15偶戲工作坊、10/15戲劇工作坊等，完全免費報名參加，讓看戲不只是看戲，更能親子同樂。

「2023米倉劇場藝術節」系列活動將於9月16日至10月29日舉辦，邀請全台戲迷來米倉觀賞不同的演出拚場，看不同劇團、藝術家的同台競演！

(圖/桃園市政府文化局)

「2023米倉劇場藝術節」演出資訊：

9/16-17《孩子們的祕密快遞》

9/23-24《吃土》

10/1《不肖子》

10/6-8《晴天勇者》

10/13-10/14《家祭》(索票入場)

10/20-22《一欉樹仔：乘風的旅程》

10/27-29《混戰西遊》

憑米倉劇場藝術節任一票券，即可免費報名街區型演出《嗶嗶！此處有生命跡象！》

更多詳細資訊、演出內容、售票優惠等，以「米倉劇場」臉書粉專

https://www.facebook.com/barn169theater及OPENTIX售票網站https://www.opentix.life/topic/1679376990841339904 公告為準。

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